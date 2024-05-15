Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Das schwarze Loch

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 15.05.2024
Joyn+
Das schwarze Loch

Das schwarze LochJetzt ohne Werbung streamen

Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Folge 4: Das schwarze Loch

50 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12

Das Ehepaar Mifsud arbeitet sich an ihrer Mine ab. Die beiden entfernen Schlamm, reparieren ihre Werkzeuge und legen kaum Pausen ein. Doch ihre einsatzbereiten Söhne haben sich angekündigt, und die Hoffnung auf einen kostbaren Fund steigt. Ray und Paul kommen hingegen mit etwas mehr Erfahrung daher und haben einen kühnen Plan: Mit einem 40 Tonnen schweren Bohrer wollen sie alte Tunnel wieder zugänglich machen.

Alle Staffeln im Überblick

Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Kabel Eins Doku
Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Alle 1 Staffeln und Folgen