Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Folge 4: Das schwarze Loch
50 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Das Ehepaar Mifsud arbeitet sich an ihrer Mine ab. Die beiden entfernen Schlamm, reparieren ihre Werkzeuge und legen kaum Pausen ein. Doch ihre einsatzbereiten Söhne haben sich angekündigt, und die Hoffnung auf einen kostbaren Fund steigt. Ray und Paul kommen hingegen mit etwas mehr Erfahrung daher und haben einen kühnen Plan: Mit einem 40 Tonnen schweren Bohrer wollen sie alte Tunnel wieder zugänglich machen.
Alle Staffeln im Überblick
Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Wildbear Entertainment Pty Ltd