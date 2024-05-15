Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Folge 5: Ein Glücksfund
50 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Ein schwerer Sturm sorgt dafür, dass die "Gemfields" überflutet werden. Max bahnt sich seinen Weg durch das unwegsame Gelände, um zu prüfen, welche Schäden das Wetter an seiner Mine hinterlassen hat.
Alle Staffeln im Überblick
Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Wildbear Entertainment Pty Ltd