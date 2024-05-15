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Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Ein Glücksfund

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 15.05.2024
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Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Folge 5: Ein Glücksfund

50 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12

Ein schwerer Sturm sorgt dafür, dass die "Gemfields" überflutet werden. Max bahnt sich seinen Weg durch das unwegsame Gelände, um zu prüfen, welche Schäden das Wetter an seiner Mine hinterlassen hat.

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