Staffel 1Folge 6vom 04.12.2022
HöhenangstJetzt ohne Werbung streamen
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Folge 6: Höhenangst
50 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12
Die Saison neigt sich dem Ende zu. Die Schatzgräber-Teams sammeln ihre Kräfte, überwinden ihre Ängste und arbeiten härter als je zuvor, um sich mit dem Fund einer möglichst großen Menge Saphiren ihr Überleben zu sichern. Familienangehörige werden eingespannt, um zu helfen und somit sind Streitigkeiten schon programmiert.
Alle Staffeln im Überblick
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Wildbear Entertainment Pty Ltd