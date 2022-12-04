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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 04.12.2022
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Höhenangst

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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Folge 6: Höhenangst

50 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12

Die Saison neigt sich dem Ende zu. Die Schatzgräber-Teams sammeln ihre Kräfte, überwinden ihre Ängste und arbeiten härter als je zuvor, um sich mit dem Fund einer möglichst großen Menge Saphiren ihr Überleben zu sichern. Familienangehörige werden eingespannt, um zu helfen und somit sind Streitigkeiten schon programmiert.

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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren

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