Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
1 StaffelAb 12
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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Beruflich ein echtes Traumteam, verbindet Mark Schmidt und Sina Schmitt privat eine echte "Hassliebe". Kein Wunder, denn beide sind grundverschieden: auf der einen Seite der unkonventionelle Ermittler, der auch gerne mal fünf gerade sein lässt, und auf der anderen Seite die konservative und korrekte Anwältin. Sie sind ein ungleiches Duo, aber beide mit dem Herzen am rechten Fleck. Gemeinsam setzen alles daran, die Aufträge ihrer Mandanten zu lösen ...
Genre:Krimi, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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