SCHÖN LAUT
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SCHÖN LAUT
Sie stehen im Rampenlicht, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und polarisieren die Massen. Über Vanessa Mai und Lola Weippert wird viel geredet – Zeit, dass sie das Mikro selbst in die Hand nehmen. Lola & Vanessa sind im Herzen Landeier. Die eine nennt sich selbst in ihrer Instagram-Bio noch “Kind vom Bauernhof”, die andere hat ausgerechnet Backnang bei Stuttgart als ihren Wohnort ausgewählt. Das muss wahre Schwaben-Liebe sein! Und daran ist ja nichts verkehrt. Vor allem nicht, weil das zweite Zuhause der beiden Freundinnen die ganz großen Bühnen sind. So haben sie sich nicht im Ländle kennengelernt – sondern in LA! Wie es sich für echte Showgrößen nun mal gehört. Seid dabei, wenn die beiden Medienmacherinnen & Freundinnen euch in ihre Welt mitnehmen: Auf den Bauernhof, den Camper, ins schwäbische Umland - aber eben auch auf und hinter Fernseh- und Festivalbühnen, nach LA, Neuseeland oder Australien und vor allem in die wahren Geschichten, von denen man bisher nur die Schlagzeilen kannte. Denn als Frauen im Showbusiness verbindet Lola und Vanessa auch die Erfahrung, ständig bewertet zu werden. Mit diesem Podcast schaffen sie sich ihren eigenen Raum: Ein Ort, an dem sie nicht nur funktionieren, sondern existieren, diskutieren und inspirieren. Sie stehen für sich selbst ein, nehmen sich aber auch vor allem selbst nicht so ernst und ermutigen andere, dasselbe zu tun. Ungefiltert, direkt und - wie der Name verspricht - schön laut. Und hier noch eine Content Warnung, die eigentlich überflüssig sein sollte: Es wird verdammt schwäbisch!