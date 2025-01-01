Scott & Bailey
Folge 4: Mord im Spiegel
46 Min.Ab 16
Die Ermittlerinnen vernehmen die Pornoproduzentin Vicky Birkinshaw, die ihren Mann vor laufender Kamera von einem Auftragsmörder aus dem Weg geschafft haben soll. Rachel gerät derweil in Schwierigkeiten, nachdem ihr Vorgesetzter von ihrer Affäre mit dem Anwalt Nick Savage erfahren hat. Ihr wird nun vorgeworfen, das Gerichtsurteil gegen Georgios Stelikos beeinflusst zu haben.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH