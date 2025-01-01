Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 4
Folge 4: Am Abgrund

46 Min.Ab 16

Der achtjährige Dylan wird vermisst. Auf dem Nachhauseweg von einer Spielhalle verschwindet der Junge spurlos. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich mit einem Bekannten aus der Halle treffen wollte. Ein vorbestrafter Pädophiler, der Kontakt zu Dylan hatte, wird befragt. Seine Aussagen sind widersprüchlich und er wirkt nervös. Als die Leiche des Jungen gefunden wird, nimmt der Falle aber eine überraschende Wendung.

