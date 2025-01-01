Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scott & Bailey

Staffel 2Folge 5
Folge 5: Tödliches Tagebuch

46 Min.Ab 12

Bei einem Verhör trifft Janet auf den Mann, der sie einst schwer verletzt hat. Seinem Psychologen hat Geoff mehrere Morde gestanden. Diese Aussagen soll er nun wiederholen. Er bedrängt Janet dabei allerdings so lange, bis sie die Fassung verliert und die Befragung abbricht. Der Verdächtige besteht jedoch darauf, nur mit ihr zu reden.

