Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Scott & Bailey

SMS an eine Tote

Staffel 2Folge 6
Joyn Plus
SMS an eine Tote

SMS an eine ToteJetzt ohne Werbung streamen

Scott & Bailey

Folge 6: SMS an eine Tote

45 Min.Ab 16

Die Leiche einer jungen Frau wird gefunden. Am Tag ihres Todes hatte Susie Bishop zu mehreren Männern telefonischen Kontakt. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer diverse Beziehungen führte. All ihre Affären haben ein Mordmotiv, aber nur einer kann die Tat begangen haben. Rachel erfährt indes, dass ihr Freund Sean einen achtjährigen Sohn hat. Diese Information überfordert die taffe Polizistin jedoch.

Alle Staffeln im Überblick

Scott & Bailey
Scott & Bailey

Scott & Bailey

Alle 5 Staffeln und Folgen