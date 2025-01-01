Scott & Bailey
Folge 8: Rache
45 Min.Ab 16
DSI Julie Dodson sucht Gill auf, um ihr vom brutalen Überfall auf den zwielichtigen Anwalt Nick Savage zu berichten. Der Mann hatte eine Beziehung mit Rachel, die in einer heftigen Auseinandersetzung endete. Nun gerät die Polizistin selbst unter Verdacht. Und auch Janet hat Probleme mit ihrem Ex-Partner: Adrien will sich nicht mit ihr versöhnen, weil er von der Affäre mit Andy erfahren hat.
