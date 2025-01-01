Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Scott & Bailey

Verhindertes Begräbnis

Staffel 3Folge 5
Joyn Plus
Verhindertes Begräbnis

Verhindertes BegräbnisJetzt ohne Werbung streamen

Scott & Bailey

Folge 5: Verhindertes Begräbnis

46 Min.Ab 16

Janet Scott und Rachel Bailey entdecken zwei versteckte Leichen während ihrer Ermittlungen zum Mordfall Eunice Bevan. Im Haus der toten Frau versteckte der Täter die Leichen unter den Dielen des Schlafzimmers. Im Untergeschoss wurden zuvor bereits sieben männliche Leichen ausgegraben. Die Polizistinnen ermitteln die Identität der neuen Opfer und verdächtigen den Ehemann der Verstorbenen. Handelt es sich bei Joe Bevan um einen Serienkiller?

Alle Staffeln im Überblick

Scott & Bailey
Scott & Bailey

Scott & Bailey

Alle 5 Staffeln und Folgen