Scott & Bailey
Folge 8: Böse Überraschung
46 Min.Ab 12
Die Polizistinnen Janett Scott und Rachel Bailey erhalten einen Notruf in ihrem Polizeirevier. Ihre Vorgesetzte Gill Murray wurde an einem Parkplatz angegriffen und entführt. Helen Bartlett, eine Verdächtige aus einem ehemaligen Mordfall, entpuppt sich als ihre Geiselnehmerin. Handelt es sich bei dem Verbrechen um eine Racheaktion?
Alle Staffeln im Überblick
Scott & Bailey
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH