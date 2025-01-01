Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Scott & Bailey

Später Fund

Staffel 4Folge 1
Joyn Plus
Später Fund

Später FundJetzt ohne Werbung streamen

Scott & Bailey

Folge 1: Später Fund

45 Min.Ab 6

Sowohl Janet Scott als auch Rachel Bailey streben eine Ernennung zum Sergeant an. Dabei sehen sich die beiden allerdings nicht als Konkurrenz - im Gegenteil: Sie tauschen sich über ihre Bewerbungen aus. Zudem arbeiten sie gemeinsam an einem neuen Fall, bei dem ein 18-Jähriger vermisst wird. Der junge Mann lebt in schwierigen Verhältnissen. Sein Vater ist ein Verbrecher und scheint sich nicht um Robin zu sorgen. Und auch bei der Arbeit hat es der Teenager alles andere als leicht.

Alle Staffeln im Überblick

Scott & Bailey
Scott & Bailey

Scott & Bailey

Alle 5 Staffeln und Folgen