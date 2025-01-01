Scott & Bailey
Folge 8: Neue Hoffnung
46 Min.Ab 12
Auf einem Bauernhof werden Arbeiter gefunden, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in einer Scheune leben. Bei einer Verfolgungsjagd stirbt der Besitzer der Farm, als er die Gewalt über sein Auto verliert und gegen eine Mauer prallt. Dessen Ehefrau wird festgenommen und der Zwangsarbeit beschuldigt. Zudem scheint sie mit dem Mord an einem der Arbeiter in Verbindung zu stehen. Öffentlich stellt sich Evie Pritchard allerdings als Opfer dar und erhebt schwere Vorwürfe.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH