Scott & Bailey
Folge 2: Verfluchte Bilder
46 Min.Ab 12
Janet macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Taisie hat unangemessene Fotos von ihrem 15-jährigen Freund auf dem Handy und wird deswegen strafrechtlich verfolgt. Rachel kämpft unterdessen an allen Fronten: Ein Detective verliert sein Notizbuch und sorgt damit dafür, dass sämtliche vertraulichen Informationen eines Mordfalls an die Öffentlichkeit gelangen. Ihr Privatleben macht Rachel ebenfalls zu schaffen, denn sie erfährt, dass sie schwanger ist.
Scott & Bailey
