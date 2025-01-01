Scott & Bailey
Folge 3: Ein Opfer zu viel
44 Min.Ab 12
Nach dem Tod ihres Kollegen unter ihrem Kommando hadert Rachel mit sich und ihrem Job. Ihre Schwangerschaft verunsichert sie zusätzlich. Auch Janet führt ein Leben in Sorge: Um ihre Tochter zu schützen, sucht sie Taisies Freund und dessen Familie auf. Die Mutter des 15-Jährigen ist allerdings fest entschlossen, die Klage gegen Taisie fortzusetzen, und beschwert sich über Janet bei der Polizei. Dabei verlangt der Fall eines Serienmörder Rachel und Janet gerade alles ab.
