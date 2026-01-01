Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scott & Bailey

Schweigen ist Mord

Staffel 1Folge 2
Schweigen ist Mord

Scott & Bailey

Folge 2: Schweigen ist Mord

45 Min.Ab 12

Die beiden Ermittlerinnen Rachel und Janet rollen einen ungeklärten Mordfall neu auf und machen eine schockierende Entdeckung. Das Opfer namens Veronica wurde von einem Serienkiller getötet, der noch auf freiem Fuß ist. Rachel steht unterdessen privat vor einer schwierigen Entscheidung: Sie ist von Nick schwanger und zweifelt daran, ob sie das Kind zur Welt bringen soll.

