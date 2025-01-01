Scott & Bailey
Folge 3: Angeklagt
46 Min.Ab 12
Ein Gerichtsprozess konfrontiert Rachel nun auch beruflich mit ihrem Ex Nick. Letzterer vertritt einen Mann namens Georgios Stelikos, dem Mord und Vergewaltigung in mehreren Fällen vorgeworfen werden. Nick gelingt es, einen Freispruch zu erwirken, doch nur kurze Zeit später wird der Angeklagte von einem Auto überfahren. War Georgios nun doch schuldig und musste für seine Taten bezahlen? Ein kniffliger Fall für die britischen Ermittlerinnen Rachel und Janet ...
