Folge 5: Verraten

46 Min.Ab 12

Janet untersucht den Mord an der Schwester ihres ehemaligen Schulfreunds Geoff. Dabei bemerkt die Polizistin zu spät, dass sie sich mit ihren Ermittlungen in Lebensgefahr begibt. Rachel hat unterdessen etwas gegen ihren Ex Nick in der Hand: Sie findet heraus, mit welchen illegalen Methoden er einen Kriminellen vor Gericht freibekommen hat.

