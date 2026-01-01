Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6
Folge 6: Tödliche Liebe

46 Min.Ab 12

Rachel und Nick sind wieder ein Paar - und das, obwohl sie von seinen illegalen Methoden als Strafverteidiger erfahren hat. Trotzdem spürt sie, dass er sie nur als Deckmäntelchen für seine kriminellen Machenschaften benutzt. Eine offenbar riskante Liaison, denn Rachel fällt kurz darauf beinahe einem Mordanschlag zum Opfer.

