Scott & Bailey
Folge 1: Falsche Spuren
44 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 16
Rachel und Janet haben mit einer Menge privater Probleme zu kämpfen: Während Rachels Bruder nach seiner Haft unangekündigt bei ihr auftaucht, gerät Janet mit ihrem Mann in einen heftigen Streit. Ihn stört die Anwesenheit ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung. Und auch die Arbeit verlangt den beiden alles ab. Es werden zwei Leichen gefunden. Die beiden Männer wurden brutal gefoltert und anschließend ermordet.
Alle Staffeln im Überblick
Scott & Bailey
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: BBC Studios Germany GmbH