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Scott & Bailey

Falsche Spuren

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1vom 01.07.2023
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Folge 1: Falsche Spuren

44 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 16

Rachel und Janet haben mit einer Menge privater Probleme zu kämpfen: Während Rachels Bruder nach seiner Haft unangekündigt bei ihr auftaucht, gerät Janet mit ihrem Mann in einen heftigen Streit. Ihn stört die Anwesenheit ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung. Und auch die Arbeit verlangt den beiden alles ab. Es werden zwei Leichen gefunden. Die beiden Männer wurden brutal gefoltert und anschließend ermordet.

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