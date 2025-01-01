Scott & Bailey
Folge 5: Tödliches Tagebuch
46 Min.Ab 12
Bei einem Verhör trifft Janet auf den Mann, der sie einst schwer verletzt hat. Seinem Psychologen hat Geoff mehrere Morde gestanden. Diese Aussagen soll er nun wiederholen. Er bedrängt Janet dabei allerdings so lange, bis sie die Fassung verliert und die Befragung abbricht. Der Verdächtige besteht jedoch darauf, nur mit ihr zu reden.
Alle Staffeln im Überblick
Scott & Bailey
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH