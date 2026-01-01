Scott & Bailey
Folge 7: Familienbande
46 Min.Ab 16
Rachel erfährt, dass ihr Freund Sean regelmäßig Kontakt zu ihrer Mutter hat und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Das Verhältnis der beiden Frauen ist seit geraumer Zeit äußerst angespannt. Während Rachel im Fall eines ermordeten jungen Mannes ermittelt, wird Janet dazu abgestellt, im Innendienst zu arbeiten. Auf diese Weise will sich Andy offenbar für Janets Zurückweisung rächen.
Alle Staffeln im Überblick
Scott & Bailey
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH