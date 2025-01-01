Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scott & Bailey

Falscher Verdacht

Staffel 3Folge 1
Falscher Verdacht

Scott & Bailey

Folge 1: Falscher Verdacht

46 Min.Ab 12

Die beiden Polizistinnen DC Janet Scott und DC Rachel Bailey werden zum Wohnsitz eines vermissten älteren Ehepaares gerufen. Im Haus bietet sich ihnen ein grausamer Anblick: Nahe der Treppe liegt der abgetrennte Kopf von Eunice Bevan. Ihr pflegebedürftiger Gatte Joe ist noch am Leben, kann den Beamten jedoch keine nützlichen Informationen zur Lösung des Falls geben. Handelt es sich bei dem Mordfall nun um eine Familientragödie oder gar das Werk eines Auftragskillers?

