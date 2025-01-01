Scott & Bailey
Folge 1: Falscher Verdacht
46 Min.Ab 12
Die beiden Polizistinnen DC Janet Scott und DC Rachel Bailey werden zum Wohnsitz eines vermissten älteren Ehepaares gerufen. Im Haus bietet sich ihnen ein grausamer Anblick: Nahe der Treppe liegt der abgetrennte Kopf von Eunice Bevan. Ihr pflegebedürftiger Gatte Joe ist noch am Leben, kann den Beamten jedoch keine nützlichen Informationen zur Lösung des Falls geben. Handelt es sich bei dem Mordfall nun um eine Familientragödie oder gar das Werk eines Auftragskillers?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH