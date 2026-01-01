Scott & Bailey
Folge 2: Willkommen im Club
46 Min.Ab 12
Rachel und Janet jagen den Unternehmer Adam Armitage, der einen Obdachlosen getötet haben soll. Während der aufwändigen Suche nach dem potenziellen Mörder, hat Rachel mit Gewissensbissen zu kämpfen. Sie schüttet ihrer Teamkameradin Janet ihr Herz aus, gesteht vor ihr eine Affäre und offenbart ihre Zweifel hinsichtlich der eigenen Ehe.
