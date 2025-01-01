Scott & Bailey
Folge 3: Wer ist Suzie?
46 Min.Ab 12
DC Janet Scott und ihre Kollegin DC Bailey untersuchen den Mord an Ed Gallagher - dem wohlhabenden Mann wurde mit einem Messer die Kehle aufgeschlitzt. Ein erster Verdacht fällt auf den Sohn des Opfers, der offenbar ein ernsthaftes Gewaltproblem hat. Janet muss unterdessen die Konsequenzen für ihre Untreue gegenüber ihrem Ehemann tragen, als sich plötzlich ihre Affäre telefonisch bei ihr zu Hause meldet.
