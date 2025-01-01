Scott & Bailey
Folge 4: Haus des Schreckens
46 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht wird DC Janet Scott von Helen Bartlett aus dem Schlaf gerissen. Die Polizistin hatte einst im Mordfall von deren Mutter ermittelt. Helen erzählt Janet entsetzliche Dinge: Ihr Vater soll vor 33 Jahren ihren Bruder ermordet und sie gezwungen haben, die Leiche im Keller zu begraben. Die Ermittlerin ordnet sofort eine Hausdurchsuchung an und im besagten Keller werden weitere Tote gefunden. Ist Helen selbst für die Morde verantwortlich?
Alle Staffeln im Überblick
Scott & Bailey
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH