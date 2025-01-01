Scott & Bailey
Folge 5: Verhindertes Begräbnis
46 Min.Ab 16
Janet Scott und Rachel Bailey entdecken zwei versteckte Leichen während ihrer Ermittlungen zum Mordfall Eunice Bevan. Im Haus der toten Frau versteckte der Täter die Leichen unter den Dielen des Schlafzimmers. Im Untergeschoss wurden zuvor bereits sieben männliche Leichen ausgegraben. Die Polizistinnen ermitteln die Identität der neuen Opfer und verdächtigen den Ehemann der Verstorbenen. Handelt es sich bei Joe Bevan um einen Serienkiller?
