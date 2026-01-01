Scott & Bailey
Folge 6: Tödliche Beleidigung
46 Min.Ab 12
Janet und Rachel werden zu einem Pflegeheim gerufen, da die Bewohner sich massiv über das Verhalten des Personals beschweren. Die Situation entwickelt sich zu einem echten Tatort, als der Senior Gerald French leblos in seinem Zimmer aufgefunden wird. Die Polizistinnen vermuten während ihrer Ermittlungen ein Tötungsdelikt, das nach einer ausführlichen Obduktion bestätigt wird. Befindet sich der kaltblütige Täter unter den Betreuern oder war es doch ein unscheinbarer Mitbewohner?
Alle Staffeln im Überblick
Scott & Bailey
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH