Scott & Bailey
Folge 1: Später Fund
45 Min.Ab 6
Sowohl Janet Scott als auch Rachel Bailey streben eine Ernennung zum Sergeant an. Dabei sehen sich die beiden allerdings nicht als Konkurrenz - im Gegenteil: Sie tauschen sich über ihre Bewerbungen aus. Zudem arbeiten sie gemeinsam an einem neuen Fall, bei dem ein 18-Jähriger vermisst wird. Der junge Mann lebt in schwierigen Verhältnissen. Sein Vater ist ein Verbrecher und scheint sich nicht um Robin zu sorgen. Und auch bei der Arbeit hat es der Teenager alles andere als leicht.
Scott & Bailey
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH