Scott & Bailey
Folge 4: Falsche Nummer
46 Min.Ab 12
Auf Janet und Rachel wartet jede Menge Arbeit, denn als eine Leiche in einem Hotel entdeckt wird, ist die Liste der Verdächtigen lang. Sie verhören zahlreiche Hotelgäste und Angestellte. Rachel muss sich derweil eingestehen, dass ihre neue Stelle als Sergeant herausfordernder ist als sie dachte. In ihrem Frust gerät die Polizistin mit Janet aneinander. Um nicht noch mehr Aufsehen zu erregen, will sie ihre Beziehung zu ihrem Vorgesetzten Will Pemberton weiterhin geheim halten.
Scott & Bailey
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH