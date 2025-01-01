Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scott & Bailey

Falsche Nummer

Staffel 4Folge 4
Falsche Nummer

Scott & Bailey

Folge 4: Falsche Nummer

46 Min.Ab 12

Auf Janet und Rachel wartet jede Menge Arbeit, denn als eine Leiche in einem Hotel entdeckt wird, ist die Liste der Verdächtigen lang. Sie verhören zahlreiche Hotelgäste und Angestellte. Rachel muss sich derweil eingestehen, dass ihre neue Stelle als Sergeant herausfordernder ist als sie dachte. In ihrem Frust gerät die Polizistin mit Janet aneinander. Um nicht noch mehr Aufsehen zu erregen, will sie ihre Beziehung zu ihrem Vorgesetzten Will Pemberton weiterhin geheim halten.

Scott & Bailey
Scott & Bailey

Scott & Bailey

