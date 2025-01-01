Scott & Bailey
Folge 5: Geheime Beziehung
45 Min.Ab 12
Ein Kleinkind wird mit mehrfachem Schädelbruch in ein Krankenhaus eingeliefert und stirbt noch während der Operation. Die Eltern des kleinen Jungen wirken verdächtig, weil ihre Aussagen widersprüchlich sind und Fragen aufwerfen. Doch bald gerät eine weitere Person in den Fokus der Ermittlungen. Das Verhältnis zwischen Janet und Rachel ist indes noch immer angespannt, seitdem Rachel von Gill erfahren hat, dass sie nur die zweite Wahl für den Posten des Sergeants ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH