Scott & Bailey
Folge 6: Mord im Rausch
46 Min.Ab 12
In einem Wohnhaus bietet sich den Ermittlern ein grausiges Bild: Ein Ehepaar wurde brutal ermordet. Der Täter hat ein Blutbad hinterlassen. Bei den Opfern handelt es sich um die Inhaber einer Kneipe. Sie wurden ausgeraubt. Unter Verdacht gerät das eigene Kind des Paars. Während sich Janet um ihre Teenagertochter sorgt, die für den falschen Jungen schwärmt, hat Rachel gegen Vorurteile wegen ihrer Beziehung mit Will zu kämpfen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
