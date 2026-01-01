Scott & Bailey
Folge 7: Fataler Fehler
45 Min.Ab 12
Janet wendet sich an Gills Vorgesetzte, um ihr mitzuteilen, dass sie sich um den Detective Chief Inspector sorgt. Gill trinkt ihrer Meinung nach zu viel - und das auch während der Arbeitszeit. Der Anruf zieht Konsequenzen nach sich und sorgt für angespannte Stimmung im Polizeipräsidium. Der Fund einer Leiche wirft derweil eine Menge Fragen auf. Obwohl der Mann schnell identifiziert werden kann, gestalten sich die Ermittlungen schwierig.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH