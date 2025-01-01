Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 8
46 Min.Ab 12

Auf einem Bauernhof werden Arbeiter gefunden, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in einer Scheune leben. Bei einer Verfolgungsjagd stirbt der Besitzer der Farm, als er die Gewalt über sein Auto verliert und gegen eine Mauer prallt. Dessen Ehefrau wird festgenommen und der Zwangsarbeit beschuldigt. Zudem scheint sie mit dem Mord an einem der Arbeiter in Verbindung zu stehen. Öffentlich stellt sich Evie Pritchard allerdings als Opfer dar und erhebt schwere Vorwürfe.

