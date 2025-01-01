Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Scott & Bailey

Verfluchte Bilder

Staffel 5Folge 2
Joyn Plus
Verfluchte Bilder

Verfluchte BilderJetzt ohne Werbung streamen

Scott & Bailey

Folge 2: Verfluchte Bilder

46 Min.Ab 12

Janet macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Taisie hat unangemessene Fotos von ihrem 15-jährigen Freund auf dem Handy und wird deswegen strafrechtlich verfolgt. Rachel kämpft unterdessen an allen Fronten: Ein Detective verliert sein Notizbuch und sorgt damit dafür, dass sämtliche vertraulichen Informationen eines Mordfalls an die Öffentlichkeit gelangen. Ihr Privatleben macht Rachel ebenfalls zu schaffen, denn sie erfährt, dass sie schwanger ist.

Alle Staffeln im Überblick

Scott & Bailey
Scott & Bailey

Scott & Bailey

Alle 5 Staffeln und Folgen