Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Scott & Bailey

Ein Opfer zu viel

Staffel 5Folge 3
Joyn Plus
Ein Opfer zu viel

Ein Opfer zu vielJetzt ohne Werbung streamen

Scott & Bailey

Folge 3: Ein Opfer zu viel

44 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihres Kollegen unter ihrem Kommando hadert Rachel mit sich und ihrem Job. Ihre Schwangerschaft verunsichert sie zusätzlich. Auch Janet führt ein Leben in Sorge: Um ihre Tochter zu schützen, sucht sie Taisies Freund und dessen Familie auf. Die Mutter des 15-Jährigen ist allerdings fest entschlossen, die Klage gegen Taisie fortzusetzen, und beschwert sich über Janet bei der Polizei. Dabei verlangt der Fall eines Serienmörder Rachel und Janet gerade alles ab.

Alle Staffeln im Überblick

Scott & Bailey
Scott & Bailey

Scott & Bailey

Alle 5 Staffeln und Folgen