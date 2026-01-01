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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
1 StaffelAb 6
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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
In den USA existieren viele Immobilien, die von ihren Besitzern aufgrund der Finanzkrise nicht fertiggebaut oder einfach verlassen wurden. Einige Top-Makler machen sich die Situation zu Nutze, indem sie solche "Zombie-Häuser" günstig kaufen, renovieren und anschließend profitabel verkaufen.
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6: A&E Television Networks, LLC