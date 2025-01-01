Secret History of Comics
1 StaffelAb 12
Die Welt der Comics fasziniert die Menschheit seit über einem Jahrhundert und ist heute präsenter denn je. "Robert Kirkman's Secret History of Comics" geht dem Phänomen auf den Grund und wirft einen Blick auf die faszinierenden Geschichten und Persönlichkeiten, die das Medium seit Jahren prägen. In exklusiven Interviews kommen Stan Lee, Kevin Smith, J.K. Simmons und viele andere zu Wort.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Studios International