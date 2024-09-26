Serienkiller mit System: Israel KeyesJetzt ohne Werbung streamen
Serienkiller mit System: Israel Keyes
Folge 1: Serienkiller mit System: Israel Keyes
80 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 16
Beinahe wäre es ihm gelungen, das perfekte Verbrechen: Familienvater und Serienkiller Israel Keyes nahm allein in den USA 11 Menschen das Leben. Er ging dabei sehr methodisch vor und überließ nichts dem Zufall. Im März 2012 gelang es der Polizei jedoch, ihm das Handwerk zu legen.
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller mit System: Israel Keyes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Universal Studios Limited