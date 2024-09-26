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Serienkiller mit System: Israel Keyes

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Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 26.09.2024
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Serienkiller mit System: Israel Keyes

Folge 1: Serienkiller mit System: Israel Keyes

80 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 16

Beinahe wäre es ihm gelungen, das perfekte Verbrechen: Familienvater und Serienkiller Israel Keyes nahm allein in den USA 11 Menschen das Leben. Er ging dabei sehr methodisch vor und überließ nichts dem Zufall. Im März 2012 gelang es der Polizei jedoch, ihm das Handwerk zu legen.

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