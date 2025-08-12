Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 1: Der Campus-Killer
40 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Im August 1990 ereignen sich an der Universität von Florida in Gainesville eine Reihe grausamer Verbrechen. Innerhalb von vier Tagen werden fünf Studenten brutal ermordet. Alle Opfer weisen verheerende Stichwunden auf, aber nur die weiblichen werden von ihrem Killer wie Puppen drapiert. Der "Gainesville Ripper" hinterlässt dadurch ein klares Markenzeichen und bringt die Ermittler gleichzeitig auf eine heiße Spur.
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
