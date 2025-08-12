Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Der Campus-Killer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 12.08.2025
Joyn Plus
Der Campus-Killer

Der Campus-KillerJetzt ohne Werbung streamen

Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 1: Der Campus-Killer

40 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Im August 1990 ereignen sich an der Universität von Florida in Gainesville eine Reihe grausamer Verbrechen. Innerhalb von vier Tagen werden fünf Studenten brutal ermordet. Alle Opfer weisen verheerende Stichwunden auf, aber nur die weiblichen werden von ihrem Killer wie Puppen drapiert. Der "Gainesville Ripper" hinterlässt dadurch ein klares Markenzeichen und bringt die Ermittler gleichzeitig auf eine heiße Spur.

Alle Staffeln im Überblick

Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
SAT.1 GOLD
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Alle 1 Staffeln und Folgen