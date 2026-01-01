Serienmörder - Das Böse unter uns
1 StaffelAb 16
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Serienmörder - Das Böse unter uns
"Serienmörder - Das Böse unter uns" wirft einen schonungslosen Blick auf internationale Serienmörder - von Deutschland bis in die USA. Die Sendung zeigt, was diese Täter verbindet, was in ihren Köpfen vorgeht und wie aus scheinbar normalen Menschen skrupellose Monster werden. Eine True-Crime-Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche - und die beunruhigende Erkenntnis, dass das Böse oft unerkannt mitten unter uns lebt.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Kabel Eins