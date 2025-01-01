Shame Game
YouTuber Aaron Troschke nimmt regelmäßig seine Kollegen auf die Schippe. Nun fordern diese ihn zu fiesen Challenges heraus, deren Gewinner den Social Media Account des Verlierers übernehmen darf.
Shame Game: Aaron Troschke im Wettstreit gegen andere YouTuber
Wer austeilt, kann auch einstecken? Das wird sich im Joyn Original Shame Game zeigen, in dem sich der freche YouTuber Aaron Troschke verschiedenen Herausforderungen stellt, die ihn vor Scham im Erdboden versinken lassen. Der durch Wer wird Millionär bekannt gewordene Berliner hat regelmäßig seine Social-Media-Kolleg*innen auf seinem YouTube-Kanal Hey Aaron!!! auf die Schippe genommen. Und jetzt wird der Spieß endlich umgedreht. Die Show Shame Game sorgt für Gerechtigkeit und bringt den YouTube-Star an seine Grenzen - und zwar in Puncto Peinlichkeit.
YouTube-Challenges zum Totlachen
Social-Media-Stars wie Dagi Bee und Gewitter im Kopf, die noch eine Rechnung mit ihm offen haben, fordern Aaron bei Shame Game zu fiesen Challenges heraus. So muss er beispielsweise beim Kölner Karneval spontan wie die Village People “YMCA” performen, sich vor laufender Kamera einem intimen Waxing unterziehen und 30 Minuten Wehen durchleben, während er dabei gleichzeitig für TikTok tanzt. In der Zwischenzeit dürfen sich die Gäste zurücklehnen und Aaron ebenfalls beim Tourette Bingo oder Pole Dancing zusehen. Der Preis ist heiß, denn der Gewinner oder die Gewinnerin der Challenges darf den YouTube-Content des anderen bestimmen. Unter anderem muss der Loser schließlich einen peinlichen Auftritt bei Singstar abliefern, tindern oder sich sogar eine neue Frisur schneiden lassen. Und all das vor laufender Kamera.
Der Scham ist vorprogrammiert
Die sechsteilige Entertainment-Comedy-Show Shame Game ist perfekt für Fans von Mask Off, Joko und Klaas, jerks. und Hey Aaron!!!. Und sie lädt nicht nur zum Mitfiebern ein, sondern lässt Zuschauer*innen vielleicht auch ein bisschen erröten. Zwanzig Minuten lang stellt sich Aaron jeder noch so peinlichen Herausforderung, die ihm vom Promi-Cast bestehend aus unter anderem Vic, Joyce Ilg, Dagi Bee und Gewitter im Kopf gestellt wird. Das neue außergewöhnliche Joyn Original bringt letztendlich Zuschauer*innen sowohl zum Lachen als auch zum Mitleiden.
Du bist auf jeder Social-Media-Plattform und liebst die verrückten Challenges, die sich deine Lieblingsinfluencer*innen vornehmen? Dann ist Shame Game auf Joyn genau das richtige für dich.