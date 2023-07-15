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She-Ra: Prinzessin der Macht

Der schwarze Magier

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 46vom 15.07.2023
Der schwarze Magier

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She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 46: Der schwarze Magier

22 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

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