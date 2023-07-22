Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Vögel

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 47vom 22.07.2023
Folge 47: Die Vögel

22 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

ProSieben MAXX
