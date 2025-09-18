Das Animatronic-MonsterJetzt kostenlos streamen
Shipping Wars - Die Transporter
Folge 2: Das Animatronic-Monster
21 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Mit dem Transport eines gigantischen Weinfasses hofft Tamara auf das große Geld, allerdings tauchen bei der Beförderung der Ware einige unerwartete Probleme auf. Währenddessen haben auch Molly und Russell mit ihrer Ladung zu kämpfen, bei der es sich um ein riesiges animatronisches Monster handelt. Die empfindliche Elektrik der Figur darf unter keinen Umständen nass werden - diese zu schützen ist jedoch nicht leicht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Shipping Wars - Die Transporter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC