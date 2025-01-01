Singles' Diaries
Große Liebe oder doch nur ein kurzer One-Night-Stand? Fünf Singles suchen in der preisgekrönten Serie nach ihrem Glück und stellen sich den Problemen des Online-Datings.
Dating-Stress bei Singles’ Diaries
Übers Internet kennenlernen oder doch lieber eine Dating App ausprobieren? Vielleicht findet man sein Glück aber auch offline? Das Daten in der “Generation Beziehungsunfähig“ ist schwerer als man denkt. Die fünf Singles Felix, gespielt von Rául Richter, Amid, Lucie, Maria und Caro können davon ein Lied singen. Sie alle wollen eigentlich einfach nur glücklich werden. Doch Glück ist auch ein bisschen Definitionssache.
Viele Wege zum Liebesglück
Denn in der Miniserie Singles‘ Diaries verfolgen die fünf Singles alle völlig unterschiedliche Ziele: Während Felix sich erst noch von der Trennung nach einer Langzeitbeziehung erholt, genießt Amid das Singleleben in vollen Zügen. Lucie will endlich mal etwas Neues erleben, Maria dagegen hat die Nase voll vom ewigen Daten und will einfach nur einen festen Partner finden. Caro hört ihre biologische Uhr ticken und sucht einen Mann fürs Leben und zum Kinderkriegen.
Während die fünf Singles alle ihr eigenes Glück suchen, kreuzen sich dennoch ihre Wege. Dabei nimmt jede Folge der preisgekrönten Miniserie Singles’ Diaries die Perspektive einer der Hauptpersonen ein und zeigt ihren Alltag, ihre Probleme und ihre Wünsche.
Preisgekrönt und top besetzt
Das kommt beim Publikum und bei den Kritiker*innen an: Bei den Los Angeles Film Awards 2019 gewann Singles’ Diaries einen Preis in der Kategorie “Romantic Comedy” und bei den New York Film Awards 2019 für “Best Web Series” und “Best Comedy”.
Der große Star der Serie ist Rául Richter, vor allem bekannt aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Neben ihm sind noch Manuel Mairhofer, Leslie-Vanessa Lill, Lena Meckel und Gianna-Valentina Bauer in den Hauptrollen zu sehen. Sie alle verkörpern ihre Rollen in Perfektion - von hoffnungsloser Romantikerin bis hin zum flirtenden Macho.
Die Comedy-Serie Singles’ Diaries kannst du auf Joyn kostenlos anschauen. Die Serie lohnt sich vor allem für Fans von hoffnungsloser Romantik. Noch ein Tipp: Die kurzen Episoden sind super zum Streamen unterwegs – ob im Bus, der Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt, so macht Zeit vertreiben Spaß.