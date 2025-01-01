SK Kölsch
Folge 3: Spiel mit dem Feuer
48 Min.Ab 12
In einem Kölner Szeneclub - die Lokalmatadore "Purple Schulz" geben hier gerade ein Konzert - geht eine Bombe hoch. Hans Meyer, der Besitzer des Ladens und ein guter Freund von Jupp, zählt für Taube zu den Hauptverdächtigen - für Jupp natürlich nicht. Dinos Onkel öffnet dem Gutgläubigen allerdings die Augen und klärt ihn und Taube über einen Deal mit CD-Raubpressungen auf, bei dem Meyer einer der Drahtzieher ist. Jupps Kumpel hatte das verdiente Geld unterschlagen ...
