Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Die letzte Partie

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Die letzte Partie

Die letzte PartieJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 4: Die letzte Partie

47 Min.Ab 12

Eine ausgebrannte Hotelsuite, vier verkohlte Leichen - offenbar die traurigen Überreste einer illegalen Pokerrunde. Der Verdächtige Anton Weber hat ein hieb- und stichfestes Alibi, das ihm sein Mitarbeiter Jan Holting liefert. Holting ist ein ehemaliger Kollege und Freund von Klaus Taube aus BKA-Zeiten. Angeblich arbeitet er undercover bei Weber und steht kurz davor, seinen Arbeitgeber ans Messer liefern zu können. Doch Jupp glaubt, Holting habe die Seiten gewechselt ...

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1 emotions
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen