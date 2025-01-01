SK Kölsch
Folge 4: Die letzte Partie
47 Min.Ab 12
Eine ausgebrannte Hotelsuite, vier verkohlte Leichen - offenbar die traurigen Überreste einer illegalen Pokerrunde. Der Verdächtige Anton Weber hat ein hieb- und stichfestes Alibi, das ihm sein Mitarbeiter Jan Holting liefert. Holting ist ein ehemaliger Kollege und Freund von Klaus Taube aus BKA-Zeiten. Angeblich arbeitet er undercover bei Weber und steht kurz davor, seinen Arbeitgeber ans Messer liefern zu können. Doch Jupp glaubt, Holting habe die Seiten gewechselt ...
Alle Staffeln im Überblick
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
Copyrights:© Nostro Film GmbH