SK Kölsch

Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Sterne-Restaurant "Auster" wird der Jungkoch Phillip ermordet aufgefunden. Verdächtig ist Restaurantchef Viehböck, der sich zuvor mit Phillip gestritten hatte. Oder steckt Phillips Ex-Boss Toni Cavallo dahinter? Dem hatte Viehböck den hochtalentierten Koch ausgespannt. Als in den Buntbarschen, die am Mordabend auf der Speisekarte standen, Gift entdeckt wird, führt die Spur zu Feinkosthändler Spengler ... Rechte: Sat.1

