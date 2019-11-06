SK Kölsch
Folge 1: Krieg der Sterne
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Sterne-Restaurant "Auster" wird der Jungkoch Phillip ermordet aufgefunden. Verdächtig ist Restaurantchef Viehböck, der sich zuvor mit Phillip gestritten hatte. Oder steckt Phillips Ex-Boss Toni Cavallo dahinter? Dem hatte Viehböck den hochtalentierten Koch ausgespannt. Als in den Buntbarschen, die am Mordabend auf der Speisekarte standen, Gift entdeckt wird, führt die Spur zu Feinkosthändler Spengler ... Rechte: Sat.1
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH